С-400 и "Искандер". РФ ночью запустила по Киеву 10 ракет, - Генштаб

"Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер")", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты, летевшие на Киев.

Кроме того, россияне выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе иранской разработки. Силы ПВО уничтожили все вражеские "шахеды".

Что известно об атаке

Этой ночью российские захватчики атаковали Киев ракетами. Стоит отметить, что в столице прогремела серия взрывов в районе левого берега. Воздушная тревога была объявлена после взрывов.

Как известно, прямого попадания ракет в Киеве не было, но из-за падения обломков есть повреждения по меньшей мере в трех районах. По последним данным, в результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте "прилетов" обломков российских ракет. Подробнее об этом - в нашем материале.