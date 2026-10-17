Генштаб опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой и Запорожской областях

По его словам, из-за отсутствия значительных успехов на поле боя руководство российской армии продолжает создавать для собственного политического руководства и внутренней аудитории иллюзию масштабных побед.

Очередным примером стал доклад Герасимова, построенный на откровенной лжи, манипуляциях и преувеличениях.



"Генеральный штаб Вооруженных ВСУ имеет факты, которые опровергают ложные заявления российского командования по ситуации на линии боевого столкновения", - отметил Ковалев.

Так, в своем докладе Герасимов утверждает, что с 1 сентября российские войска захватили более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пункта.

Однако спикер Генштаба ВСУ отметил, что это неправда. На самом деле, благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врага.



Так же не соответствуют действительности заявления Герасимова о захвате Доброполья. Город остается под контролем Украины.

Это не первый случай, когда российское руководство выдает желаемое действительностью. В частности, 1 сентября Путин заявлял о захвате Святогорска, который на самом деле был и остается под контролем Сил обороны Украины.



Неправдивы и утверждения о захвате Константиновки, Алексеево-Дружковки и выходе российских войск на окраины Краматорска.

На утро 17 октября в Константиновке остаются позиции Сил обороны Украины, продолжаются бои. Алексеева-Дружковка также не увлечена врагом, а заявления о выходе в Краматорск не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Не соответствуют действительности и заявления о наступлении российских войск в пригороде Славянская и контроль над более чем 50% территории Николаевки.

На самом деле, на южную окраину Николаевки инфильтрировалась небольшая группа противника. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия по ее уничтожению.



Также Герасимов заявил о боях за Орехов и захватах Новопавловки и Новоандреевки. По состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем Вооруженных Сил Украины.

Не соответствует действительности и утверждение о приближении российских войск к южным окрестностям Запорожья на расстояние 5 километров. Линия боевого столкновения уже долгое время остается на расстоянии 22 километров от областного центра.

Очередной выдумкой является заявление о захвате Великомихайловки Днепропетровской области. Российские оккупанты уже не впервые сообщают о якобы захвате этого населенного пункта, пытаясь выдать желаемое за действительное.

По состоянию на 17 октября Великомихайловка остается под контролем Украины, а линия боевого столкновения проходит в 8 километрах к востоку от населенного пункта.