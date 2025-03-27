Генштаб опроверг очередные обвинения РФ в ударах по энергетике

Министерство обороны России в очередной раз обвинило Украину в якобы нарушении условий прекращения ударов по энергетическим объектам. Однако заявление российского ведомства не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Очередное заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление", - отметили в Генштабе.
Нам отметили, что 25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары дронами по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.
"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", - отметили в Генштабе.
Напомним, подобное обвинение Минобороны России выдвинуло и вчера.
В Генштабе ВСУ отметили, что заявления российского министерства обороны о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.
"25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - сказано в заявлении.
В Генштабе отметили, что российское военное ведомство распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.
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