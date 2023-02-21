RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генштаб о ситуации в войсках РФ: в Крыму стало больше зеков, а под Херсоном - дезертиров

Фото: в Крыму стало больше зеков, а под Херсоном - дезертиров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Крыму увеличилось количество зеков, которые воевали за ЧВК "Вагнера". При этом в Херсонской области начались облавы на российских дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск, с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы. Особое внимание уделяют заброшенным дачам и домам", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с начала этого года в Крыму, а в частности, в Севастополе значительно ухудшилась криминогенная обстановка.

"Причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе так называемой ЧВК "Вагнера" и были амнистированы после завершения контракта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае задержания за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области военные РФ начали активно разыскивать своих дезертиров.

Кроме того, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины