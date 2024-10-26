Генштаб о ситуации на фронте: произошло 90 боев, горячее всего на Покровском направлении

Вражеские обстрелы

Россияне не прекращают использовать артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Также авиация противника нанесла авиаудар в районе Храповщины, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 29 КАБ.

Ситуация на фронтах

В Генштабе также отметили, что оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки почти по всем направлениям востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Однако Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры по недопущению прорыва обороны.

В частности, на Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Наши войска отразили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боя вблизи Старицы до сих пор продолжаются.

Пять штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идет еще три боя. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами неуправляемых авиационных ракет.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атакует в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боев, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск вблизи Щербиновки. В настоящее время три атаки уже отбиты.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидового - ведутся ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 20 попыток штурма украинских позиций, 12 атак нашими защитниками уже отбиты. Оккупанты сбросили авиабомбу в районе Мирнограда.

На Кураховском направлении длится одиннадцать боев в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Елизаветка, Екатериновка. Семь вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

На Ореховском направлении ВСУ отразили атаку врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбиты четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар населенному пункту Львова, применив неуправляемые авиационные ракеты.