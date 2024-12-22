Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток почти 120 боев

На фронте по состоянию на 16:00, 22 декабря, с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают срывать планы врага и наносить значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты. В частности, Хреновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка, Братеница подверглись обстрелам вражеской артиллерии, а Барановка была атакована из РСЗО.
На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица, всего произошло пять столкновений, одна атака еще продолжается.
На Купянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Незавершенными остались 16 атак противника.
На Северском направлении противник четыре раза атаковал наши подразделения в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Три атаки до сих пор продолжаются.
Силы обороны отбили две атаки россиян вблизи Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении, еще идет один бой.
На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дружба. Продолжается два боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Лысовка, Зеленое, Даченское, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, четыре боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня на Кураховском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Четыре боестолкновения завершены, еще пять - продолжаются.
На Времовском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции наших войск у Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, и Времовки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника, враг успеха не имел.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще 11 атак продолжаются. Противник совершил около 300 обстрелов.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что за последние сутки, с 21 на 22 декабря, Россия в ходе боевых действий потеряла на фронте 1820 солдат. Более того, в целом с начала полномасштабной войны РФ против Украины, потери российской армии превысили 774 000 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.