ua en ru
Вс, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток почти 120 боев

Воскресенье 22 декабря 2024 17:06
UA EN RU
Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток почти 120 боев Фото: россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На фронте по состоянию на 16:00, 22 декабря, с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают срывать планы врага и наносить значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты. В частности, Хреновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка, Братеница подверглись обстрелам вражеской артиллерии, а Барановка была атакована из РСЗО.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица, всего произошло пять столкновений, одна атака еще продолжается.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Незавершенными остались 16 атак противника.

На Северском направлении противник четыре раза атаковал наши подразделения в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Три атаки до сих пор продолжаются.

Силы обороны отбили две атаки россиян вблизи Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении, еще идет один бой.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дружба. Продолжается два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Лысовка, Зеленое, Даченское, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, четыре боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Четыре боестолкновения завершены, еще пять - продолжаются.

На Времовском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции наших войск у Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, и Времовки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника, враг успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще 11 атак продолжаются. Противник совершил около 300 обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, что за последние сутки, с 21 на 22 декабря, Россия в ходе боевых действий потеряла на фронте 1820 солдат. Более того, в целом с начала полномасштабной войны РФ против Украины, потери российской армии превысили 774 000 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
DAILY
"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии