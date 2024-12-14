Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток уже 190 боев

Российские обстрелы

В течение суток страна-агрессор нанесла два ракетных удара, использовав 102 ракеты, 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 376 дронов-камикадзе и осуществили почти 2500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

В Генштабе отметили, что ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной, поскольку там враг сосредотачивает основные наступательные усилия. Кроме того, сегодня россияне активно атакуют на Лиманском и Кураховском направлениях. Подробнее далее.

В частности, на Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Бой еще продолжается. КАБами враг нанес авиаудары по Гранову и Волчанским Хуторам.

Десять раз враг атаковал на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Кроме того противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины. Идет один бой. Серебрянский лес и Сергеевка были атакованы НАРами.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.

Пять атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часов Яра.

В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, семь атак отражены Силами обороны, еще две - продолжаются. На Крымское враг сбросил два КАБа.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 306 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения вражескому танку", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 26 вражеских атак. Шесть из них продолжаются. В основном бои идут в районах Старых Тернов, Сонцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

Тридцать четыре раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении, десять атак продолжаются. Кроме того враг нанес авиаудары по Большой Новоселке и Зеленому Полю.

Дважды безрезультатно противник атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска отбили 19 атак противника, еще три боевых столкновения продолжается.

"Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 14-й бригады оперативного назначения, 425-го отдельного штурмового батальона, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери", - резюмировали в Генштабе.