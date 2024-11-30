ua en ru
Сб, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток более 150 боев

Суббота 30 ноября 2024 16:50
UA EN RU
Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток более 150 боев Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 30 ноября, на фронте с начала суток произошло 153 боевых столкновения. Наибольшее количество сражений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня ствольной артиллерии и РСЗО россиян пострадали районы населенных пунктов:

  • Большая Березка, Порозок, Бачевск - Сумской области;
  • Сеньковка Черниговской области;
  • Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз зря атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений около Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеских атаки недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызового, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боя.

Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, около населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Продолжаются 12 боестолкновений рядом с населенными пунктами Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки и Успеновки, 12 боев продолжаются до сих пор.

Пятнадцать раз наши защитники отбивали атаки врага на Времивском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка и Новополье.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

Напомним, что по состоянию на утро 30 ноября за последние сутки, российские войска потеряли на фронте 1740 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков и 23 артиллерийские системы. Всего с начала полномасштабной войны против Украины, РФ потеряла более 740 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться