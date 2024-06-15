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Генштаб о ситуации на фронте: треть штурмов россиян на Покровском направлении

Иллюстративное фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, за последние сутки треть штурмов россиян пришлась на Покровское направление. Там украинские защитники крепко держат оборону.

Сейчас общее количество вражеских атак - 74.

Ситуация на фронтах

Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие - отбиты. В районе Липцев применена авиация, действовавшая с территории Белгородской области.

На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня - девять. Продолжаются бои в районе Раздоловки на Северском направлении.

На Краматорском направлении враг применил авиацию, осуществив удары в районах Андреевки, Клещеевки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 29 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются девять из них, а именно в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. Авиация врага применялась в районах Птичьего и Новоселовки, до этого, в течение дня, в районах Новогородовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеновки, Новоселовки Первой и Карловки.

На Кураховском направлении уже десять раз за сегодня враг пытался прорвать наши рубежи, три попытки еще продолжаются в районах Георгиевки и Парасковиевки. По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожено одну ББМ и один склад боеприпасов.

На Времовском направлении количество вражеских атак в течение суток возросло до 10. Все безуспешные.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, ранее Генштаб заявлял о том, что кафиры пытаются штурмовать позиции ВСУ возле Крынок.

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