Генштаб о ситуации на фронте: за сегодня уже более 70 боев

По состоянию на 16:00, 17 ноября, на фронте с начала суток произошло более 70 боевых столкновений. Особенно активно враг пытается атаковать на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе отметили, что враг не перестает применять артиллерию и авиацию по территории Сумской области. Под вражескими обстрелами оказались районы населенного пункта Басовка. Также авиация противника нанесла удар в район Журавки, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

Кроме того, по имеющейся информации в настоящее время, россияне нанесли девять авиаударов по территории Курской области РФ, применив 13 КАБ.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отразили атаки врага в районах Волчанска и Старицы. Также враг нанес авиаудары в районах Циркунов, Казачьей Лопани и Волчанска, сбросив семь КАБ.

Девять штурмовых действий захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Кучеровки, Загрызового, Кругляковки и Колесниковки на Купянском направлении. До сих пор идет еще три боестолкновения.

На Лиманском направлении враг атакует у Твердохлебового, Грековки, Тернов и Чернещины. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения.

На Северском направлении оккупанты активно применяют авиацию, удары шестью КАБ потерпел Северск. К тому же на этом направлении с начала суток наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг применил штурмовую авиацию, нанеся удары восемью неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Новомарково.

При поддержке авиации на Торецком направлении противник дважды атаковал позиции наших войск вблизи Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается одий бой.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григоровка и Петровка наши защитники отбили 18 штурмов врага, шесть боев идут до сих пор.

Четыре боестолкновения отразили наши защитники на Кураховском направлении, еще 19 боев продолжаются в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Солнцевки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахового и Антоновки.

На Времивском направлении были отражены два штурма противника около Трудового, к тому же враг скинул в районе населенного пункта Большая Новоселка шесть управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении захватчики используют авиацию в районе Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку врага.