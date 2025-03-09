Генштаб о ситуации на фронте: россияне активизировались, уже более 90 атак за сутки

С начала суток по линии фронта уже зафиксировано почти сотню боестолкновений. Украинские защитники держат оборону и истощают врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 16:00 9 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленную оперативную информацию о текущей ситуации на фронте.
"С начала суток на фронте произошло 95 боестолкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", - рассказали военные.
По их данным, пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Уланово, Турья, Вольное Сумской области; Карповичи, Янжуловка, Тимоновичи и Блешня Черниговской области.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма войск вблизи Волчанска. Кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Боровая и Казачья Лопань.
На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки и Загрызово.
Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, 11 боев сейчас продолжаются.
Активизировались захватчики и на Северском направлении, осуществив за сегодня уже 18 атак, семь из которых украинские воины в настоящее время уже отбили. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.
На Краматорском направлении наши защитники отражают атаку врага, еще три боестолкновения уже завершились, противник проводит активные действия в районах Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг 13 раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дружбы и Дачного. В настоящее время продолжается шесть боестолкновений.
На Покровском направлении враг 20 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Сейчас продолжаются еще три боестолкновения. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Надиевке, Отрадному и Звировому.
Одну атаку на Новопавловском направлении отбили украинские защитники вблизи Скудного.
На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще четыре атаки захватчиков продолжаются. Авиаударам КАБами и неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Шевченко.
На Ореховском направлении захватчики трижды шли вперед вблизи Степного и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглась Новоандреевка.
На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили 15 атак захватчиков, шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 12 авиационных ударов, сбросив 13 КАБ, также нанес 257 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивной системы залпового огня.
"На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.
Напомним, что в целом за прошедшие сутки потери РФ составили 1180 военных.
Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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