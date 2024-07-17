Генштаб о ситуации на фронте: РФ штурмует Часов Яр и активизировалась возле Нью-Йорка

Россия усилила свои наступления по нескольким направлениям фронта. Применяет авиабомбы и живую силу для попыток прорвать оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб СЗУ.

По данным Генштаба, с начала суток наибольшая активность наблюдается на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях. Там подразделения Сил обороны сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед.

За сегодня количество боевых столкновений увеличилось почти до сотни, в настоящее время их зафиксировано 99.

Россияне пытаются штурмовать город Часов Яр и активизировались возле Нью-Йорка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг атакует при поддержке авиации, нанес уже шесть авиаударов управляемыми авиабомбами. Количество боестолкновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Атаковали небольшими группами, до мотострелкового отделения. В настоящее время идет один бой неподалеку от Глубокого, все остальные вражеские атаки остановлены. Потери захватчиков уточняются.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении. Восемь раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, неподалеку Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. Возле последней еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили из вооружения армейской авиации неуправляемыми ракетами по Синьковке.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано шесть штурмовых действий врага, половина из которых успешно отражены нашими защитниками. Вблизи Торского и Макеевки продолжаются боестолкновения.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки улучшить тактическое положение неподалеку Спирного, Выемки, Федоровки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений за сегодня возросло до пяти. Две атаки наши воины отбили, три - еще пока продолжаются. Управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в район Доброполья.

На Краматорском направлении оккупанты штурмуют Часов Яр при поддержке авиации - применили по городу три КАБа. Еще два штурма, у Андреевки и Новомаркового, отбиты.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 17. Сосредоточение усилий врага отмечается в сторону Северного и Нью Йорка. Идут бои. Оккупанты бомбили Торецк и Северное - нанесли три авиаудара.

Активный противник сегодня на Покровском направлении. В настоящее время зафиксировано 21 боестолкновение. Четыре из них еще продолжаются неподалеку Новоалександровки и Карловки. Районы Александрополя и Уманского оккупанты пять раз обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

Продолжаются бои в двух локациях вблизи Красногоровки. Кроме того, враг атаковал в районах Георгиевки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день на направлении в целом зафиксировано 12 атак оккупационной армии.

На Времовском направлении враг дважды проводил штурмы возле Константиновки. Также бил шестью КАБами по Катериновке, а неуправляемыми авиаракетами - дважды по району Урожайного.

На Ореховском направлении сейчас противник активизировался - провел восемь атак в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около ста неуправляемых авиаракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении, на наших плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты дважды безуспешно пытались потеснить украинских воинов с их позиций.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, что за последние сутки россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат, одну систему противовоздушной обороны и одну РСЗО.

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