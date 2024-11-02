Генштаб о ситуации на фронте: почти треть боев зафиксировано на Кураховском направлении

Вражеские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 56 авиаударов, применив одну управляемую ракету и 81 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 437 дронов-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отражали 8 атак противника в районах Волчанска и Гатища - 7 атак отбиты, еще 1 атака продолжается, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отбили семь атак, еще шесть - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского леса. В настоящее время идет два боя. К тому же противник активно применял авиацию, нанеся двадцать четыре авиаудара неуправляемыми ракетами.

На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано один бой вблизи Предтечиного, который успешно отбили наши защитники.

Сбросив три управляемых авиабомбы на Торецком направлении, россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 11 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Вблизи Крутого Яра до сих пор идет один бой.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 229 окупантов, 87 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка и две БМП противника", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении враг также активен - 51 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимилиановка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка, девять боев - продолжаются.

"По уточненной информации обезврежено 180 окупантов, 66 из них - безвозвратно, к тому же уничтожен один автомобиль и повреждены две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий недалеко от Трудового и Максимовки. Четыре боя до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Великой Новоселки, сбросив шесть КАБов и применив 30 НАРов.

На Ореховском направлении наши войска отражали 4 атаки противника вблизи Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки. До сих пор продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника недалеко от Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 406-й отдельной артиллерийской бригады, 128-й отдельной бригады территориальной обороны, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша", - резюмировали в Генштабе.