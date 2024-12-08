Генштаб о ситуации на фронте: за сутки около 180 боев

Вражеские обстрелы

За сегодняшний день российские захватчики нанесли по территории Украины 12 авиационных ударов сбросив 24 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 444 дронов-камикадзе и осуществили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Роща, Заречного, Тернов, Ямполевки, Надежды и Макеевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали силы обороны возле Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, сейчас идет один бой.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 53 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Млечное. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 329 окупантов, 142 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и миномет", - отмечает Генштаб.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны, четыре атаки продолжаются до сих пор.

"С начала суток на этом направлении обезврежены 97 окупантов, 51 из них - безвозвратно, также уничтожены три боевых бронированных машины и один автомобиль", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении захватчики совершили 19 наступательных действий неподалеку от Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили один вражеский штурм вблизи Нестерянки. Также противник сбросил десять авиабомб на районы населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка.

Четыре раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонные рубежи украинцев

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.

"Сегодня стоит отметить воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 71-й отдельной егерской бригады и 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмував Генштаб.