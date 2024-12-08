Генштаб о ситуации на фронте: за сутки около 180 боев

По состоянию на 22:00, 8 декабря, с начала суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Почти половина боев произошли на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодняшний день российские захватчики нанесли по территории Украины 12 авиационных ударов сбросив 24 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 444 дронов-камикадзе и осуществили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Роща, Заречного, Тернов, Ямполевки, Надежды и Макеевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали силы обороны возле Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, сейчас идет один бой.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 53 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Млечное. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 329 окупантов, 142 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и миномет", - отмечает Генштаб.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны, четыре атаки продолжаются до сих пор.

"С начала суток на этом направлении обезврежены 97 окупантов, 51 из них - безвозвратно, также уничтожены три боевых бронированных машины и один автомобиль", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении захватчики совершили 19 наступательных действий неподалеку от Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили один вражеский штурм вблизи Нестерянки. Также противник сбросил десять авиабомб на районы населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка.

Четыре раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонные рубежи украинцев

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.

"Сегодня стоит отметить воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 71-й отдельной егерской бригады и 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмував Генштаб.