ua en ru
Вт, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генштаб о влиянии закона о мобилизации: позволит рассмотреть демобилизацию

Вторник 18 июня 2024 19:35
UA EN RU
Генштаб о влиянии закона о мобилизации: позволит рассмотреть демобилизацию Иллюстративное фото: в Генштабе сделали заявление о демобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый закон о мобилизации позволит ввести новые механизмы ротации и рассмотреть демобилизацию в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Как отметили в парламенте, сегодня, 18 июня, комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки провел совещание с представителями Генштаба и Минобороны. Один из ключевых вопросов - подготовка законопроекта о демобилизации.

Также на совещании обсудили первые результаты закона о мобилизации. Представители Генштаба подчеркнули, что документ очень положительно повлиял на ход мобилизации.

"Наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе - рассматривать возможность демобилизации", - приводят в Раде слова представителей Генштаба.

Что предшествовало

Напомним, изначально норма о демобилизации военнослужащих присутствовала в законопроекте о мобилизации, который внесли в Раду этой зимой.

В документе предлагали проводить демобилизацию военных после 36 месяцев службы по решению Ставки верховного главнокомандующего.

В таком виде документ прошел первое чтение. Но перед вторым чтением пункт о демобилизации убрали из документа.

Тогда источник РБК-Украина в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки рассказал, что вопрос демобилизации будут рассматривать отдельно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Демобилизация Призыв в армию Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше