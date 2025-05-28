Генштаб рассказал о ситуации на самых горячих направлениях фронта в Украине

По состоянию на 16.00 и с начала суток общее количество боевых столкновений составляет 114.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали Миропольское, Покровка, Александровка, Заречное, Петрушевка, Марьино, Угроиды, Дмитровка, Большая Писаревка, Барановка, Прогресс, Поповка Сумской области; Клюсы Черниговской области.

Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Большой Прикол и Угроиды Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения, в районах Старицы и Красного Первого.

На Купянском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Загрызово и Зеленого Гая, продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор четырнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в сторону Карповки, Среднего, Нового Мира, Зеленой Долины. Сейчас продолжаются шесть боестолкновений.

На Северском направлении противник проводил два наступательных действия вблизи Белогоровки и в направлении населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили семь вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое, Алексеевка и в направлении населенных пунктов Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях сегодня боестолкновений не произошло.

На Курском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений, три из них еще продолжаются.

Кроме того, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, сбросил 23 КАБ и совершил 101 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.