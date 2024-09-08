Генштаб рассказал о ситуации на фронте: горячее всего на двух направлениях

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 95. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе отметили, что враг продолжает разрушать украинские города и деревни авиационными и артиллерийскими ударами. В частности, сегодня противник активизировал применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 7 авиационных ударах с применением 16 управляемых авиационных бомб. Так, под удары врага попали районы населенных пунктов Ямполь, Береза, Бачевск, Княжичи, Кондратовка, Первомайский и город Сумы.

Ситуация на фронтах

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны. По состоянию на 16:00, 8 сентября, ситуация на поле боя следующая.

На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор длятся три. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону украинских войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от защитников Украины. Так, вблизи Верхнекаменского и Григорьевки оккупанты пять раз пытались потеснить подразделения Сил обороны Украины, два штурма продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Вблизи Андреевки и Клещеевки атаки противника отбиты, также произошло три штурма вблизи Майского, один из них продолжается.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 12 раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нелиповки.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки идут ожесточенные бои. Враг совершил 23 штурма украинских позиций. Продолжаются бои в шести локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик 19 раз атаковал подразделения ВСУ. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении были отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного, продолжается еще один бой.

В районе Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении оккупанты два раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому.

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры по сдерживанию наступления противника и стабилизации обстановки", - добавили в Генштабе ВСУ.