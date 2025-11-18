Генштаб рассказал о ситуации на фронте: где сегодня самые ожесточенные бои

По состоянию на 16:00 вторника, 18 ноября, на фронте произошло 79 боевых столкновений. Больше всего попыток прорвать оборону украинских защитников произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

С начала суток российская артиллерия нанесла удары по приграничным населенным пунктам. В частности, под обстрелами были Бобылевка, Бруски Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Также оккупанты сбросили четыре управляемые авиабомбы и совершили 78 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе один из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали три вражеских атаки вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Колодязное. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении россияне четыре раза пытались прорвать оборону украинских воинов в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.

На Лиманском направлении оккупанты совершили пять атак на позиции подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Коровий Яр, Ставки, Дробышево и Лиман. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку. Российские захватчики проявляли активность в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении россияне безуспешно атаковали один раз в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении армия РФ осуществила 30 попыток прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны отбили 25 вражеских атак. До сих пор бои продолжаются в пяти локациях.

На Александровском направлении оккупанты пытались прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Павловка, Красногорское. Украинские защитники отбили девять вражеских штурмов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении с начала суток защитники отбили девять атак оккупантов в районах Доброполья, Зеленого Гая, Затишья, Веселого. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

На Ореховском направлении россияне совершили одну неудачную атаку позиций ВСУ в районе Приморского. Железнодорожное оказалось под авиаударом неуправляемых авиационных ракет.

На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку приблизиться к позициям украинских защитников.