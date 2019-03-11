Генштаб: всі реактивні снаряди для РСЗВ переміщені в сховища

Фото: Микола Шевцов (twitter.com PetrMazepa)

Потреба в захищених залізобетонних сховищах для укриття боєзапасів - 336 одиниць

У захищені сховища переміщені 100% снарядів реактивних систем залпового вогню. Про це заявив начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У цілому, за його словами, потреба в захищених залізобетонних сховищах для укриття боєзапасів становить 336 одиниць.

"В захищені сховища переміщені 178 тис. тонн ракет і боєприпасів, що дозволило укрити 100% реактивних снарядів до реактивних систем залпового вогню і дефіцитні номенклатури боєприпаси", - заявив він.

За словами Шевцова, після виникнення надзвичайних ситуацій на військових арсеналах будівництво захищених залізобетонних сховищ для укриття боєприпасів були визначені в якості пріоритету.

"Потреба Збройних сил України становить близько 336 таких сховищ, враховуючи те, що з 1991 по 2014 рік 50% боєприпасів, що зберігалися на відкритих майданчиках", - заявив він.

Зараз, за його словами, для збереження боєзапасів була проведена значна робота по розосередження боєприпасів, укриття їх в захищені сховища і евакуації з території лівобережної України.

Нагадаємо, Шевцов заявив, що для українських підприємств, які здійснюють ремонт військової техніки та озброєння, залишається критичним питання запчастин, які виробляються тільки в Російської Федерації.

Також в Генштабі заявили, що укомплектованість військ, залучених до ООС на Донбасі, основними зразками озброєння і військової техніки становить 99%.