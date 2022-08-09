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Генштаб розповів про успіхи ЗСУ на півдні та на Донбасі: у росіян значні втрати (відео)

Фото: Генштаб розповів про успіхи ЗСУ на півдні та на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Стало відомо про нові успіхи Збройних сил України, зокрема морських піхотинців та артилеристів в війні проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 4-х окупантів, - йдеться в повідомленні.

До того ж "дали жару" і артилеристи.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 рашистів знищено, чи поранено", - додають в Генштабі.

Як повідомлялося, ЗСУ розбили три склади з боєприпасами у Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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