РФ пытается протиснуть оборону ВСУ на Купянском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 80. Самым активным остается Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в течение дня российские захватчики не оставляют попыток продавить нашу оборону также на Купянском и Кураховском направлениях.

Кроме того, Харьков и область и в дальнейшем остаются под террористическими ударами вражеской авиации. С территории российской федерации, а именно из района Шебекино, враг нанес два удара шестью КАБами по Волчанску, двумя КАБами по Белому Колодцу, еще одна КАБ ударила по Старому Салтову. Восемью неуправляемыми авиационными ракетами оккупанты били по Волчанским Хуторам. Сейчас на Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до 13. Пять атак наши воины успешно отбили, еще восемь - продолжаются вблизи Синьковки, Новоселовки, Новоегоровки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районах Невского и Ямполя. Одно боестолкновение закончилось без успеха для противника, еще одно - продолжается.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отбили 27 штурмовых действий российских захватчиков. Еще 10 боев продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении российские захватчики пытались семь раз атаковать наши позиции. Три штурмовые действия украинские защитники отбили, еще четыре продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки.

На Времовском направлении украинские воины отбили шесть атак российских оккупантов.

На Ореховском направлении бои продолжаются вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Три завершены без успеха для противника, два - еще продолжаются.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Повторное наступление России

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что Россия активизировала свои действия в Покровском направлении. Там в течение последних сутокпродолжаются бои, противник атакует при поддержке авиации.

Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором присутствовали главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

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