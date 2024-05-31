Генштаб сообщил о напряженной обстановке на двух направлениях в Донецкой и Запорожской областях

С начала суток произошло 100 боевых столкновений.

Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Силы обороны держат противника под огневым контролем, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения. Украинская авиация нанесла поражение по 20 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

На Харьковском направлении в течение суток произошло два боевых столкновения. Попытка противника продвинуться в районе населённого пункта Старица была остановлена решительными действиями украинских защитников.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Отражены шесть штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Мясожаровка и Дружелюбовка. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. В настоящее время продолжаются бои вблизи Дружелюбовки, Андреевки и Ивановки.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена попытка противника атаковать позиции в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении количество атак агрессора за сегодняшний день возросло до 11. Наши защитники остановили восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Раздолевки. В то же время в указанных районах еще продолжаются три боестолкновения. Потери позиций не допущены.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Защитниками Украины отражены восемь попыток российских оккупантов атаковать вблизи населенных пунктов Калиновка, Белогоровка, Клищиевка, Андреевка и Часов Яр. Ситуация напряженная. Наши подразделения проводят активные мероприятия по усилению устойчивости обороны.

На Торецком направлении остановлена атака оккупантов от Зайцева в сторону Курдюмовки, потери позиций здесь также не допущены.

На Покровском направлении российские захватчики предпринимали 21 попытку оттеснить наших защитников с занимаемых позиций. Не имели успеха девять атак противника из района населенного пункта Очеретино. Кроме того, наши воины отразили восемь штурмов вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Уманского. Еще по два боевых столкновения продолжаются неподалеку от Сокола и Очеретино.

На Кураховском направлении обстановка остается напряженной. С начала суток подразделения Сил обороны помешали 21 атаке врага. Успешно отражены 17 штурмовых действий вблизи Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного. В то же время противник не оставляет попыток протиснуть наши оборонные рубежи в районе Красногоровки, где проходят еще четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.

На Времиевском направлении произошло пять боестолкновений. Из них четыре вражеских штурма захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Продолжается отражение еще одной российской атаки вблизи Урожайного. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении количество штурмовых попыток противника возросло до пяти. Были отражены две атаки в районе Малой Токмачки. Проходят бои в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоандреевка. Ситуация напряженная. Наши войска проводят мероприятия по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории.

На Приднепровском направлении отражены восемь попыток врага оттеснить наши подразделения на плацдармах на левом берегу Днепра, недалеко от Крынок. Ситуация контролируется.

По остальным направлениям существенных изменений ситуация не претерпела, сообщили в Генштабе.