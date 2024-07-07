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Генштаб показал учения Речной флотилии ВМС на Днепре

Фото: речная флотилия ВМС (скриншот из видео Генштаба)
Автор: Вадим Ребрина

На реке Днепр состоялось тактическое обучение сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины. Мероприятие проводилось с привлечением катеров, поступивших по программе международной технической помощи и при взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Участники учений отработали ведение боевых действий речными силами, в том числе и в составе катерных групп и группировки катеров, взаимодействие с подразделениями, действующими на побережье рек, доставку личного состава на определенные участки берега и действия по противоминному наблюдению.

В ходе отработки элементов контроля судоходства по реке военные моряки провели тренировки по выявлению и обезвреживанию вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Также во взаимодействии с поисково-спасательным вертолетом экипажи катеров усовершенствовали навыки по спасению терпящего бедствие личного состава.

По итогам обучения, кроме повышения навыков личного состава и отработки совместных действий с другими подразделениями, военные моряки проверили характеристики и возможности полученных зарубежных катеров для выполнения задач в условиях современной войны с Россией.

 

Напомним, командующий ВМС ВСУ вицеадмирал Алексей Неежпапа считает, что Украине нужны подводные лодки, ведь наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

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