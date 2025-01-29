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Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово

Иллюстративное фото: Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Подразделения Главного управления разведки (ГУР), во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января, успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кстово Нижегородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечает Генштаб, НПЗ привлечен к обеспечению оккупационной армии России.

После атаки дронами был зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Масштабы повреждений пока оцениваются.

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться", - добавил Генштаб.

Атака на НПЗ в Кстово

Украина регулярно атакует российские НПЗ с целью истощения логистики и военной экономики врага. Этой ночью в России пожаловались на очередную атаку беспилотников на территории Смоленской и Тверской областей. В то же время Министерство обороны страны-террориста отчиталось о якобы "сбитии" более сотни дронов.

Утром источники РБК-Украина сообщили об успешном поражении НПЗ в Кстово. Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, предприятие производит:

  • бензин;
  • дизель;
  • авиационный керосин;
  • битум.

 

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