Генштаб подтвердил удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России

Рязанский НПЗ

Как пишет Генштаб, операция была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В результате атаки, согласно предварительным данным, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Нефтебаза в Тульской области

В том же числе Генштаб рассказал, что вчера, 23 февраля, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области. Был зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта".

"Это предприятие является частью федерального агентства по государственным резервам России и занимается хранением и обслуживанием стратегических запасов, в частности нефтепродуктов", - пишут Силы беспилотных систем.