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Генштаб подтвердил удар по российским оккупантам в Макеевке

Фото: разрушенное ПТУ в Макеевке с мобилизованными россиянами (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, которых разместили в здании ПТУ №19. Сегодня российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

В результате удара здание училища полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и много 200-ых: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

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МакеевкаГенштаб ВСУВойна России против Украины