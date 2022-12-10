Генштаб подтвердил удар по россиянам в Запорожской области: каковы потери

В Генштабе подтвердили нанесение удара по скоплению российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов. Речь идет о сотнях, а скорее даже тысячах солдат российской армии, которые уже никогда не смогут воевать против Украины.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.

Кроме того, оккупанты ночью 7 декабря нанесли удары из систем С-300 по двум громадам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

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