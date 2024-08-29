Генштаб подтвердил удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

Один из ударов был нанесен по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, в результате чего возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Для ликвидации последствий возгорания были привлечены пожарные поезда.

Операция была проведена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

Также сообщается об ударах по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Детали о последствиях этих ударов пока уточняются.

Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины.