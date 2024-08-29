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Генштаб подтвердил удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

Фото: Генштаб подтвердил удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 28 августа украинские военные нанесли удары по двум российским нефтебазам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Один из ударов был нанесен по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, в результате чего возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Для ликвидации последствий возгорания были привлечены пожарные поезда.

Операция была проведена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

Также сообщается об ударах по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Детали о последствиях этих ударов пока уточняются.

Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Удар по нефтебазе "Атлас"

ФГКУ "Комбинат "Атлас", входящее в управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе, занимается поставкой нефтепродуктов для российских вооруженных сил. По информации российских медиа, в августе 2020 года на территории комбината прошли совместные тренировки Министерства обороны РФ и рамках маневров "Кавказ-2020".

В ходе этих показательных учений отрабатывали три метода доставки нефтепродуктов для нужд армии - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Ранее источники РБК-Украина рассказали, что нефтебаза "Атлас" была поражена дронами ночью 28 августа в результате операции ГУР МОУ вместе с ССО ВСУ.

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