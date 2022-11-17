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Генштаб озвучил направления, на которые Россия может перебросить силы из-под Херсона

Фото: Генштаб озвучил направления, на которые Россия может перебросить силы из-под Херсона (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска после отступления с правобережья Херсонской области могут перебросить свои силы на Донбасс. Не исключено и Запорожское направление, или подтягивание резервов для повторного вторжения из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага "вопиющее" важно - это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои "мечты", - рассказал Громов.

Поэтому, по его словам, прежде всего россияне могут сосредоточиться на переброске сил в Донецкую область, также не исключено Луганское или Запорожское направление.

"Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может также попробовать проведение наступательных действий из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно перебрасывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры", - подытожил Громов.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах поближе к Крыму.

Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.

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ХерсонВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУ