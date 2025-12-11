Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за минувшие сутки

Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемых авиабомбы. Кроме этого, совершил 3607 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов

Злагода Днепропетровской области;

Новое Поле, Сладкое, Зеленое, Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник совершил 98 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Двуречанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.



На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.



На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.



На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.



На Краматорском направлении произошло два боестолкновения, в направлении Миньковки.



На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового Шахтного, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.



На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороное, Степное, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.



На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.



На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.