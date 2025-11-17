Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дроны-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов

Демурино, Лесное, Даниловка Днепропетровской области;

Гуляйполе, Воздвижовка, Белогорье, Терноватое, Орехов Запорожской области;

Садовое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, совершил 148 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.



На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровин Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставки.



На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.



На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.



На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в направлении Новоподгороднее, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.



На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.



На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.



На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в районе Степногорска.



На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.



Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.