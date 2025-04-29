Генштаб обновил карты боев: ВСУ разгромили войска врага в 16 районах

ВСУ нанесли удары по 16 районам расположения сил врага. Генштаб обновил карты боев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки украинские Силы обороны стойко сдерживали вражеский натиск на фронте, нанося оккупантам значительные потери. Всего зафиксировано 178 боевых столкновений.
Противник нанес один ракетный удар, совершил 115 авиаударов и сбросил 201 управляемую авиационную бомбу.
Кроме того, за сутки было зафиксировано 6010 обстрелов, среди которых 88 - из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты использовали 2858 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Наумовка, Новодмитровка, Миропольское, Петрушевка (Сумская область); Новополь, Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Зеленое Поле, Поддубное (Донецкая область); Гуляйполе, Павловка, Новодаровка (Запорожская область) и Ольговка (Херсонская область).
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники врага, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.
Харьковское направление: враг девять раз пытался прорвать оборону вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.
Купянское направление: зафиксировано семь атак оккупантов в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.
Лиманское направление: враг совершил 18 атак в районах Катериновки, Нового, Колодязов, Ямполовки, Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.
Северское направление: шесть атак врага были успешно отражены возле Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Верхнекаменского.
Краматорское направление: противник десять раз атаковал позиции украинских войск в районах Маркового, Часового Яра и Белой Горы.
Торецкое направление: зафиксировано 14 атак в районах Торецка, Дружбы, Дилиевки и Дачного.
Покровское направление: украинские защитники отбили 59 штурмов в районах Сухой Балки, Елизаветовки, Сухого Яра, Малиновки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Троицкого, Котляровки, Серебряного, Андреевки, а также вблизи Покровска, Старой Николаевки, Александрополя и Новопавловки.
Новопавловское направление: враг совершил 23 атаки вблизи Привольного, Константинополя, Свободного Поля, Одрадного, Багатира и Шевченко.
Гуляйпольское направление: боевых столкновений не зафиксировано.
Ореховское направление: пять вражеских атак были остановлены вблизи Щербаков, Степного и Лобкового.
Приднепровское направление: украинские силы остановили пять атак оккупантов.
Волынское и Полесское направления: признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.
Курское направление: Силы обороны Украины продолжают операцию на территории Курской области. За сутки произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов (27 управляемых бомб) и совершил 338 обстрелов, один из которых - из РСЗО
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов.
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