Генштаб обновил данные по ситуации на фронте с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 156.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, артиллерийским обстрелам россиян подверглись населенные пункты Бачевск, Петрушевка, Кучеровка, Большая Писаревка, Луговка, Рясное, Фотовиж, под вражескими авиаударами были районы населенных пунктов Турья, Краснополье, Угроиды, Михайловское и Проходы.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении состоялись два штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызово, продолжается один бой.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Ямполовка, в направлениях Нового и Новомихайловки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении семь наступательных действий проводил противник вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 53 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка и Преображенка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное и Веселое, еще пять атак продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводил 15 штурмовых действий в районах населенных пунктов Ривнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили семь вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное, Лобково и Щербаки, продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Курском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений, два - продолжаются. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил девять КАБ и осуществил 186 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.