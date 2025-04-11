Генштаб обновил данные по боям на фронте: где горячее всего

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросив 56 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и осуществили около 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник с начала суток дважды проводил наступательные действия в сторону населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 24 раза атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Васильевки. Силы обороны отбили три атаки захватчиков.

Четырнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка. Наши защитники остановили 32 штурмовые действия противника, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 347 оккупантов, из них 105 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 17 единиц автомобильной техники, три единицы специальной техники, средство РЭБ, пункт управления БпЛА; также повредили три артиллерийские системы и три автомобиля.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия в районе Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили все атаки.

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 17 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор; также захватническая армия осуществила 259 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.