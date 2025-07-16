Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Враг совершил 5574 обстрела, из них 68 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, Зыбино, Отрадное на Харьковщине; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львов Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления: На этих участках фронта зафиксировано 21 боевое столкновение. Оккупанты совершили десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также 363 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак вблизи Волчанска, Красного Первого и Строевки, что свидетельствует о сохранении контроля над ключевыми участками.

Купянское направление: На этом направлении произошло пять атак оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Песчаного и в сторону Купянска.

Лиманское направление: Враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи Нового Мира, Новоегоровки, Грековки, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

Северское направление: Наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки, не позволив врагу улучшить тактическое положение.

Краматорское направление: Зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек, где украинские войска сдерживают наступление противника.

Торецкое направление: Враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра, пытаясь прорвать оборону.

Покровское направление: Остается одним из самых горячих. Наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах Николаевки, Шевченко, Молодецкого, Орехового, Попова Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Котлиного, Звёздного, Удачного, Алексеевки, а также в сторону Родинского, Покровска, Муравки Филиала, Дачного.

Новопавловское направление: Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах Запорожья, Поддубного, Лесного, Мирного, Малиевки, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля и в сторону Камышевахи, Темировки, Новохатского. Это направление также характеризуется высокой интенсивностью боевых действий.

Гуляйпольское направление: За прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Малиновки, что свидетельствует об эффективности украинской обороны на этом относительно спокойном направлении.

Ореховское направление: В районе Новоданиловки наши защитники также отбили один вражеский штурм.

Приднепровское направление: Украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич, продолжая удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.

Волынское и Полесское направления: На этих направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, ситуация остается стабильной.