Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение. Российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара по украинским позициям и населенным пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Враг совершил 5574 обстрела, из них 68 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, Зыбино, Отрадное на Харьковщине; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львов Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.
Северо-Слобожанское и Курское направления: На этих участках фронта зафиксировано 21 боевое столкновение. Оккупанты совершили десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также 363 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление: Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак вблизи Волчанска, Красного Первого и Строевки, что свидетельствует о сохранении контроля над ключевыми участками.
Купянское направление: На этом направлении произошло пять атак оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Песчаного и в сторону Купянска.
Лиманское направление: Враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи Нового Мира, Новоегоровки, Грековки, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, в сторону Шандриголово и Серебрянки.
Северское направление: Наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки, не позволив врагу улучшить тактическое положение.
Краматорское направление: Зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек, где украинские войска сдерживают наступление противника.
Торецкое направление: Враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра, пытаясь прорвать оборону.
Покровское направление: Остается одним из самых горячих. Наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах Николаевки, Шевченко, Молодецкого, Орехового, Попова Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Котлиного, Звёздного, Удачного, Алексеевки, а также в сторону Родинского, Покровска, Муравки Филиала, Дачного.
Новопавловское направление: Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах Запорожья, Поддубного, Лесного, Мирного, Малиевки, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля и в сторону Камышевахи, Темировки, Новохатского. Это направление также характеризуется высокой интенсивностью боевых действий.
Гуляйпольское направление: За прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Малиновки, что свидетельствует об эффективности украинской обороны на этом относительно спокойном направлении.
Ореховское направление: В районе Новоданиловки наши защитники также отбили один вражеский штурм.
Приднепровское направление: Украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич, продолжая удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.
Волынское и Полесское направления: На этих направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, ситуация остается стабильной.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 284 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.
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