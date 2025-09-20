Генштаб назвал потери россиян за сутки: еще минус 1070 оккупантов

Бои на фронте

В последнее время ситуация на Купянском направлении осложнилась. Враг пытается зайти в город по подземным трубам. Однако украинские воины уничтожают противника.

Стоит отметить, что Купянск уже был под российской оккупацией в 2022 году. Украинские защитники освободили город во время Харьковской операции осенью того же года.

Больше о боях за Купянск и что делают ВСУ, чтобы сдержать россиян, - в материале РБК-Украина.