Генштаб назвал потери россиян за сутки: еще минус 1070 оккупантов

Фото: ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на фронте уже 1 100 600 солдат на войне против Украины. За сутки ВСУ ликвидировали 1070 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 сентября 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около (+1070) чел,
  • танков - 11192 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 23280 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 32927 (+31) ед,
  • РСЗО - 1492 ед,
  • средства ПВО - 1218 ед,
  • самолетов - 422 ед,
  • вертолетов - 341,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 61045 (+365),
  • крылатые ракеты - 3718,
  • корабли/катера - 28,
  • подводные лодки - 1,
  • автомобильная техника и автоцистерны - 62168 (+124),
  • специальная техника - 3968.

 

Бои на фронте

В последнее время ситуация на Купянском направлении осложнилась. Враг пытается зайти в город по подземным трубам. Однако украинские воины уничтожают противника.

Стоит отметить, что Купянск уже был под российской оккупацией в 2022 году. Украинские защитники освободили город во время Харьковской операции осенью того же года.

Больше о боях за Купянск и что делают ВСУ, чтобы сдержать россиян, - в материале РБК-Украина.

