Генштаб назвал направление фронта, где идет больше всего боев: сводка

Вражеские обстрелы

Сегодня враг нанес по территории Украины ракетный удар одной ракетой Искандер-М, 59 авиаударов (сбросили 81 КАБ), также задействовал 751 дрон-камикадзе. Вместе с тем, противник совершил 3391 обстрел по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой. Вблизи Стельмаховки продолжается бой.

На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в оборону ВСУ в районе Часова Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-Йорка. Пока еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают давление на позиции украинцев вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

"Наши защитники на это время отразили 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов от всех столкновений. Предыдущие потери агрессора составили 377 окупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены один танк, две боевые бронированные машины. три артиллерийских системы, 10 автомобилей, в то же время повреждены еще три танка и четыре артиллерийские системы", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 48 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинска, Александрополя и Желанного Первого.

"Предыдущие потери врага на этом направлении составили 105 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, 11 боевых бронированных машин, и два автомобиля, также поврежден еще один танк и 11 БМП", - отметил Генштаб.

На Времивском направлении сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край обороны ВСУ в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.

На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции украинцев потерпели неудачу.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают сдерживать давление российских оккупантов. В частности, отметили воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ и 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского , "которые мужественно держащие позиции, умело отражают вражеские атаки и наносят захватчикам ощутимые потери".