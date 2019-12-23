Генштаб назвав нарощування "протиповітряного щита" головним пріоритетом ЗСУ

З початком російської агресії основним пріоритетом Збройних сил України стало нарощування "протиповітряного щита". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що нарощування "протиповітряного щита" дає можливість стримувати російську сторону від застосування Повітряно-космічних сил. При цьому підкреслюється, що нарощування бойових можливостей підрозділів ППО (протиповітряної оборони) відбувається щодня.

"Особливо це стосується зенітних ракетних військ - основи "протиповітряного щита" країни і вагомого чинника стримування Кремля від застосування повітряно-космічних сил", - йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі додали, що за останні п'ять років кардинально змінилася бойова підготовка зенітних ракетних військ, оскільки зростання оборонного бюджету дозволило залучати військових до повноцінної підготовки з практичними бойовими стрільбами.

Нагадаємо, раніше Генштаб відсторонив полковника, що заявив про реінтеграцію з бойовиками. Скандал стався після заяв начальника управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексія Ноздрачова про те, що українській армії легше інтегруватися з російською, ніж з добровольцями.