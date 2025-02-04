Генштаб о фронте: россияне, несмотря на значительные потери, пытаются прорвать оборону ВСУ

На фронте с начала суток 4 февраля произошло 54 боевых столкновения. Враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, наши защитники отбили атаку россиян. Кроме того, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды и Салтыно.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев вблизи Ямполовки и Дибровы. Сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отбили шесть штурмов российских подразделений, пока продолжается одно боестолкновение.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 17 атак противника. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районах Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении две атаки захватчиков отражены украинскими защитниками вблизи Новоселки. Также враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, сбросив шесть управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоданиловка.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили девять атак захватчиков, одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 52 управляемые авиабомбы, применял неуправляемые авиаракеты и осуществил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.