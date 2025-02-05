Генштаб о фронте: самой горячей остается ситуация на Покровском направлении

По данным Генштаба, на сегодня противник нанес один ракетный (одна ракета), 48 авиационных ударов, сбросив 78 КАБов, и совершил более 4400 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского. Наши воины остановили восемь атак захватчиков, еще три боя продолжаются.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Спирного, Северска и Верхнекаменского, все атаки уже отбиты.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, одно боестолкновение еще продолжается. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.

На Торецком направлении враг провел девять наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Авиация противника нанесла удары по Клебан-Быку и Катериновке.

С начала суток враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов. Наши подразделения отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Улаклы подверглись авиационному удару противника.

Потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 298 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 16 автомобилей, средство спутниковой связи, окопный РЭБ, самоходную артиллерийскую установку, миномет; также наши защитники повредили два танка, две единицы автомобильной техники, БМ-21 "Град", пушку и самоходную артиллерийскую установку врага.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районе Константинополя. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Багатырь.

На Гуляйпольском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе Новополя, также нанес авиационные удары по Гуляйполю, Егоровке и Белогоровке.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять вражеских атак. Кроме того, враг нанес 37 авиационных ударов, сбросив 52 КАБа, осуществил 371 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.