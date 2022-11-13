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Генштаб Британии назвал провал россиян в Херсоне "значительным", но предостерег

Фото: Генштаб Британии назвал провал россиян в Херсоне "значительным", но сделал предостережение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Отступление российских войск из Херсона имеет немаловажное значение. Но говорить после этого о поворотном моменте в войне еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Великобритании, адмирала Тони Радакина.

"Россия провалила все свои стратегические цели. Она хотела покорить Украину, а произошло наоборот", - сказал Радакин.

В то же время, он предостерег от объявления отступления россиян "поворотным моментом в войне".

"Это успех Украины, но в то же время на Украину продолжают нападать. Украина потеряла позиции, которые ей нужно отвоевывать. В Украине есть миллионы людей, которые не живут в своих домах... Есть миллионы людей, страдающих из-за последствий атак на электрическую инфраструктуру или на инфраструктуру водоснабжения. Умышленное нападение на мирных жителей является военным преступлением, и это все еще продолжается", - акцентировал Радакин.

Он добавил, что провал оккупантов Херсоне не повышает риска ядерного удара со стороны РФ.

"Это был бы еще один абсолютно ужасающий шаг, и мы не видим, что мы на пути к этому конкретному призраку", - добавил Радакин.

Напомним, что 11 ноября в Главном управлении разведки подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ заходят в город, а пути отступления оккупантов - под огненным контролем украинской армии.

Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что освобождение Херсона изменило ход войны и отношение к России в мире.

В частности, Белый дом назвал возвращения Херсона под контроль Украины чрезвычайной победой.

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