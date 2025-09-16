ВСУ за сутки отбили более 200 штурмов: обновленные карты боев от Генштаба

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. Оккупационные войска за день сбросили 130 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Обстрелы

Российские войска нанесли один ракетный удар двумя ракетами, осуществили 69 авиационных ударов и сбросили 130 управляемых авиабомб.

Кроме этого, оккупанты провели 4795 обстрелов, среди которых 130 - из реактивных систем залпового огня, а также применили 5865 дронов-камикадзе.

Авиационные удары враг наносил, в частности, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Веселянка, Степногорск, Лукьяновское в Запорожье, а также по Николаевке Херсонской области.

В то же время украинские Силы обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника, пункт управления и артиллерийское средство.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Российские войска нанесли один ракетный и пять авиационных ударов, использовав две ракеты и 14 управляемых авиабомб, а также осуществили 155 обстрелов, среди которых шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 20 боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов, Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Шевченко, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодезя, Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Звериного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Филиала.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороное, Терновое, Новоивановка и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.