Генсекретарь ООН осудил удары России и "эскалацию конфликта на территории РФ"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает" недавние масштабные ракетные и беспилотные атаки России по Киеву и другим городам Украины, в результате которых погибли и были ранены десятки гражданских, а также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
Что еще отметили в заявлении
По сообщению, генеральный секретарь также "глубоко озабочен продолжением эскалации конфликта, в том числе на территории Российской Федерации".
"В этой связи он также осуждает недавние атаки украинских беспилотников на несколько регионов Российской Федерации, которые, как сообщается, привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры", - говорят в ООН. Источник данных о жертвах и повреждениях в заявлении не уточняется.
О какой тенденции идет речь
"Эти серии атак произошли на фоне тревожной схемы эскалации ударов по населенным пунктам, что, как сообщается, привело к рекордному увеличению количества жертв среди гражданского населения и масштабному разрушению жилищной и гражданской инфраструктуры в Украине, а также все больше в Российской Федерации. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением", - заявил Гутерриш, призвав к "срочной деэскалации".
Напомним, ООН уже неоднократно поднимала вопрос завершения войны в Украине. Ранее США в ООН призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и РФ для достижения долгосрочного мира.
Также 27 июля Совбез ООН собрался на экстренное заседание из-за российских обстрелов гражданских судов в Черном море - ситуация тогда признавалась критической для глобальной продовольственной безопасности.