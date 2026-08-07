Генсекретарь ООН осудил удары России и "эскалацию конфликта на территории РФ"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает" недавние масштабные ракетные и беспилотные атаки России по Киеву и другим городам Украины, в результате которых погибли и были ранены десятки гражданских, а также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН .

Что еще отметили в заявлении

По сообщению, генеральный секретарь также "глубоко озабочен продолжением эскалации конфликта, в том числе на территории Российской Федерации".

"В этой связи он также осуждает недавние атаки украинских беспилотников на несколько регионов Российской Федерации, которые, как сообщается, привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры", - говорят в ООН. Источник данных о жертвах и повреждениях в заявлении не уточняется.

О какой тенденции идет речь

"Эти серии атак произошли на фоне тревожной схемы эскалации ударов по населенным пунктам, что, как сообщается, привело к рекордному увеличению количества жертв среди гражданского населения и масштабному разрушению жилищной и гражданской инфраструктуры в Украине, а также все больше в Российской Федерации. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением", - заявил Гутерриш, призвав к "срочной деэскалации".