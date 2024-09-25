ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек ООН заявил, что мир двигается к "пороховой бочке"

Среда 25 сентября 2024 05:13
UA EN RU
Генсек ООН заявил, что мир двигается к "пороховой бочке" Фото: Генсек ООН Антониу Гутерриш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что безнаказанность, неравенство и неопределенность ведут современную цивилизацию к "пороховой бочке, которая рискует поглотить мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Мы не можем так продолжать", - сказал генеральный секретарь, открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН.

Он сказал, что мир находится в "эпохе эпической трансформации" и сталкивается с вызовами, которых раньше не видели, с углублением геополитических разногласий, нагреванием планеты и войнами, бушующими на Ближнем Востоке, в Украине, Судане и в других местах, и неизвестно, чем они закончатся.

"Мы идем к невероятному - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир", - сказал Гутерриш.

Однако, по его словам, надежда есть – "проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно решить".

Гутерриш назвал ситуацию в Газе "непрерывным кошмаром, угрожающим захватить с собой весь регион". В Украине, по его словам, нет никаких признаков прекращения войны. В Судане "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования.

Гутерриш сказал, что для того, чтобы преодолеть вызовы, нужно противостоять трем движущим силам "нежизнеспособности" — неопределенности неуправляемых рисков, неравенству, лежащему в основе несправедливости и обид, и безнаказанности, подрывающей международное право и основополагающие принципы ООН.

Президент США Джо Байден выступил с речью на Генассамблее ООН , которая станет для него последней в качестве американского лидера. Он много говорил о войнах в Украине, Ближнем Востоке и Африке, а также назвал главные вызовы перед миром.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Антониу Гутерриш
NEWS
Зеленский в ООН: эту войну нельзя успокоить разговорами, необходимы действия
Зеленский в ООН: эту войну нельзя успокоить разговорами, необходимы действия
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение