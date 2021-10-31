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Генсек ООН заявив, що залишає саміт G20 з клімату з нездійсненими надіями

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зустріч країн "Великої двадцятки" (G20) з клімату не виправдала його надій. При цьому він додав, що попереду конференція з клімату в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гутерріш в Twitter.

"Хоча я і вітаю прихильність G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані", - написав він.

Генсек ООН нагадав про глобальні цілі, які стоять перед країнами, - стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса.

"Вперед до конференції COP26 в Глазго, щоб зберегти мету в 1,5 градуса (зберегти швидкість глобального потепління на рівні 1.5 градуса за Цельсієм на рік, - ред.) з тим щоб виконати обіцянки з фінансів та адаптації для людей і планети", - додав він.

Нагадаємо, раніше лідери G20 затвердили мінімальний податок для найбільших компаній.

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G20Антоніу Гутерріш