Генсек ООН осудил проведение "выборов" Путина на оккупированных территориях Украины

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы".