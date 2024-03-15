Генсек ООН осудил проведение "выборов" Путина на оккупированных территориях Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил попытки России провести так называемые президентские выборы на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Гутерриш напомнил, что попытки незаконной аннексии регионов Украины не имеют законной силы с точки зрения международного права, заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.
"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - сказал Дюжаррик.
Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев не ходить на псевдовыборы на временно оккупированной территории Украины и эвакуироваться оттуда.
Совбез ООН соберется сегодня на заседание для обсуждения нелегитимной попытки России провести так называемые президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
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