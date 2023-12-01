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Генсек ООН предложил полностью отказаться от нефти, газа и угля

Фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сжигание ископаемого топлива должно быть полностью прекращено, а сокращения его использования будет недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление.

Об этом заявили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем спасти горящую планету с помощью пожарного шланга из ископаемого топлива", - заявил Гутерриш в своем выступлении на саммите COP28 в Дубае.

По его слова, цель ограничить повышение мировой температуры уровнем в 1,5 градуса можно достичь только в том случае, если в конечном итоге прекратить сжигать все ископаемое топливо. "Не сокращать. Не уменьшать", - сказал он.

Он призвал компании, работающие на ископаемом топливе, инвестировать в переход к возобновляемым источникам энергии и посоветовал правительствам помочь, форсировав этот переход, в том числе за счет использования непредвиденных налогов на прибыль отрасли.

"Я призываю правительства помочь промышленности сделать правильный выбор - путем регулирования, принятия законов, установления справедливой цены на выбросы углерода, прекращения субсидий на ископаемое топливо и принятия налога на непредвиденную прибыль", - сказал Гутерриш.

Самый теплый год

Напомним, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), уходящий 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений. Причиной стало явление Эль-Ниньо, которое будет оказывать влияние на климат в следующем году.

Глобальная средняя температура в 2023 году в октябре была примерно на 1,4 градуса выше среднего значения за 1850 - 1900 годы.

При этом последние девять лет, с 2015 по 2023 год, стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

По данным исследований, война России против Украины ускорит глобальное потепление и может привести к тому, что температура поднимется далеко за пределы уровня в 1,5 градусов. 

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ООНГлобальное потепление