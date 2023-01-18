ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек ООН рассказал, когда может закончиться война в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 14:13
Генсек ООН рассказал, когда может закончиться война в Украине Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит условий для окончания войны в Украине. По его прогнозу, война закончится, но не "в ближайшем будущем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Guardian.

Как отметил генсек, на данный момент, к жалению, он не видит конца войне в Украине в ближайшем будущем. Кроме того, он пока не видит и возможности для серьезных мирных переговоров между двумя сторонами.

"Эта война закончится. Все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен способствовать прекращению войны в Украине, так как мировое сообщество не может позволить, чтобы она продолжалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Антониу Гутерриш Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС